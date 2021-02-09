حسين الشيخ يلتقي الفعاليات الحركية في محافظة أريحا





جاء ذلك بحضور عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، توفيق الطيراوي، ومحافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، وأمين سر المجلس الثوري للحركة، ماجد الفتياني، وممثلين عن الأجهزة الأمنية الفلسطينية والمؤسسات المدنية والأهلية والتنظيمية وبحضور جماهيري حاشد في قاعة مدينة محمود عباس للحجاج والمعتمرين.

















رام الله - دنيا الوطنالتقى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الوزير حسين الشيخ، ظهر اليوم الثلاثاء، وخلال زيارته لمحافظة أريحا، بكافة الأطر والفعاليات الحركية في المحافظة.