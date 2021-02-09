فريد طعم الله: سنفتتح غداً مراكز لتسجيل الناخبين بجميع المحافظات



وفي السياق، أكد الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية، أنه سيتم تجاوز كافة العقبات، لأن موضوع الانتخابات موضوع وطني بامتياز ويعطي أملا للفلسطينيين، وبالتالي فإن كل الامور سيتم حلها على قاعدة أن الجميع متحمسون للعملية الانتخابية، آملا بأن تكون الانتخابات المقبلة هي طي لصفحة الانقسام وفتح صفحة جديدة.











خاص دنيا الوطنأكد فريد طعم الله، الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية، أن زيارة وفد اللجنة لقطاع غزة، هو لزيارة طواقم اللجنة، وإطلاق عملية التسجيل منه.وقال طعم الله لـ"دنيا الوطن": "لجنة الانتخابات موجودة في قطاع غزة، حيث اننا جئنا من رام الله، لنوصل رسالة بأن الضفة الغربية وقطاع غزة يسجلون الناخبين بنفس اليوم والاجراءات والاليات، فلا فرق بين الضفة والقطاع".وأضاف: "من المبكر الحديث عن القوائم الآن، حيث أن الترشيح سيبدأ يوم 20 آذار/ مارس، ولكن الموضوع الاساسي الان هو تسجيل الناخبين، حيث سينقوم بتسجيل الناخبين، ويوم غدٍ سنتفتتح مراكز للتسجيل في جميع المحافظات حتى يوم 16 شباط/ فبراير".وتابع طعم الله بقوله: "إن الهدف من ذلك هو تسجيل أكبر من عدد ممكن من المواطنين في سجل الناخبين، لأن التسجيل هو شرط أساسي للترشح والاقتراع".