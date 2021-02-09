هيئة الأسرى: اقتحام سجن عسقلان واجراء تفتيشات لغرف الأسرى

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، أن قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، اقتحمت قسم (3) في سجن "عسقلان"، وأجرت تفتيشات، وخربت مقتنيات الأسرى في القسم.



وبينت الهيئة، أن قوات القمع قامت بالتنكيل بالأسرى والعبث بأغراضهم الشخصية وتخريب مواد "الكانتينا" والطعام.