مواطن بغزة يناشد الجهات الحكومية وقيادات حركة (حماس) لحل قضيته

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غزة - دنيا الوطن

ناشد المواطن، نافز محمد حلاوة، من سكان مدينة غزة الجهات الحكومية في القطاع، العمل على حل مشكلته العالقة منذ العام 2013.



وقال حلاوة، إن مشكلته بدأت عندما اختلف مع بعض سماسرة الأراضي، بتاريخ 8 تموز/ يوليو 2013، في منطقة القرارة بمحافظة خانيونس، جنوب القطاع.



وأوضح، أنه في نفس الليلة، تفاجئ ببعض الأشخاص بإحراق سيارته من نوع جيب والمصطفة داخل أرضه، مضيفاً أن بداخلها كان مبلغاً من المال، وبعض الأرواق والمستندات والمقتنيات الشخصية المهمة.



وتابع، المواطن حلاوة، أنه منذ لحظة الحادثة، أبلغ الجهات الأمنية والشرطية والقضائية، مفيداً أن قضيته تحمل رقم 2013/301 وأصبح استدلالها 2018/173.



وأضاف، أنه على الرغم من لقاءه عدة شخصيات حكومية وفصائلية وقيادات في حركة (حماس)، إلا أنه لم ينصف ولم يتم ملاحظة الجناة، مطالباً بحل قضيته العالقة والمحفوظة في مكتب النيابة العامة بغزة.