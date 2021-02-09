اشتية: ننتظر من الادارة الامريكية الجديدة إعادة الدعم المالي لـ(أونروا)

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رام الله - دنيا الوطن

استقبل الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء في مكتبه برام الله، المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، حيث بحث معه الوضع المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين وسبل حشد الدعم لها.



واطلع اشتية من المفوض العام على الوضع المالي الصعب الذي تواجهه (أونروا) وما تعانيه موازنتها من عجز مالي للعام 2021، مشيرا الى أهمية بذل المزيد من الجهود لحشد الدعم المالي من الدول المانحة، لضمان استمرار تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم.



وأعرب رئيس الوزراء عن أمله في ان تعيد الإدارة الامريكية الجديدة دعمها ل "الاونروا"، قائلا: "ننتظر من الإدارة الامريكية إعادة الدعم المالي لوكالة الغوث، في ظل استئناف عودتها للعمل مع العديد من مؤسسات الأمم المتحدة".



وبحث اشتية مع لازاريني التنسيق المشترك حول تأمين وإعطاء طعومات فايروس (كورونا) للاجئين في فلسطين ودول الشتات.