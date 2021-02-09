دولي

غثيان وتقيئ فيه دم.. مرض غامض يقتل 15 شخصا في تنزانيا

غثيان وتقيئ فيه دم.. مرض غامض يقتل 15 شخصا في تنزانيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مسؤولون في قطاع الصحة في تنزانيا أن 15 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، وأكثر من 50 آخرين يتلقون العلاج في المستشفيات جراء إصابتهم بعدوى مجهولة.

وذكرت مصادر طبية أن المرضى يعانون من غثيان وتقيئ فيه دم، بحسب ما جاءء على موقع (روسيا اليوم).

وقال كبير الأطباء في منطقة تشونيا، فيليستا كيساندو: "إن المرض لم ينتشر بعد، وتم رصد العدوى في منطقة واحدة، حيث تقيأ الناس دما وماتوا بعد تأخر علاجهم في المستشفى".

وأضاف الطبيب أن الفحص السريري الأولي أظهر أن المرضى، ومعظمهم من الرجال، يعانون من قرحة في المعدة وأمراض الكبد.

هذا وقد أرسلت السلطات في تنزانيا خبراء في مجال الصحة إلى المنطقة التي رصد فيها هذا المرض.

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