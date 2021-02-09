الاحتلال يغلق مدخلي تقوع الشمالي والغربي ويصيب العشرات بحالات اختناق

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مدخلي بلدة تقوع الشمالي والغربي بالبوابة الحديدية، وأصابت العشرات بحالات اختناق.



وأفاد مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط اجراءات أمنية مكثفة، تخلله اغلاق المدخلين الشمالي والشرقي، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أسفرت عن إصابة العشرات بحالات اختناق، جرى معالجتهم ميدانيا، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.