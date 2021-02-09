وصول وفد لجنة الانتخابات المركزية لقطاع غزة عبر معبر بيت حانون













رام الله - دنيا الوطنوصل وفد من لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، ظهر اليوم الثلاثاء، الى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/ ايرز، شمالي قطاع غزة.وقد ضم وفد اللجنة كلا من هشام كحيل، المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، ونائبه أشرف الشعيبي، وفريد طعم الله، المتحدث باسم اللجنة.وكان طعم الله قد اكد تصريح سابق لـ"دنيا الوطن"، أن وفد اللجنة سيصل الى قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، وسيلتقي خلال الزيارة بالفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني، والصحافة.