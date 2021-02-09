شؤون فلسطينية

وصول وفد لجنة الانتخابات المركزية لقطاع غزة عبر معبر بيت حانون

وصول وفد لجنة الانتخابات المركزية لقطاع غزة عبر معبر بيت حانون
رام الله - دنيا الوطن
وصل وفد من لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، ظهر اليوم الثلاثاء، الى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/ ايرز، شمالي قطاع غزة.

وقد ضم وفد اللجنة كلا من هشام كحيل، المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، ونائبه أشرف الشعيبي، وفريد طعم الله، المتحدث باسم اللجنة.

وكان طعم الله قد اكد تصريح سابق لـ"دنيا الوطن"، أن وفد اللجنة سيصل الى قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، وسيلتقي خلال الزيارة بالفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني، والصحافة.




أخبار ذات صلة

فريد طعم الله: سنفتتح غداً مراكز لتسجيل الناخبين بجميع المحافظات

فريد طعم الله: سنفتتح غداً مراكز لتسجيل الناخبين بجميع المحافظات

هيئة الأسرى: اقتحام سجن عسقلان واجراء تفتيشات لغرف الأسرى

هيئة الأسرى: اقتحام سجن عسقلان واجراء تفتيشات لغرف الأسرى

مواطن بغزة يناشد الجهات الحكومية وقيادات حركة (حماس) لحل قضيته

مواطن بغزة يناشد الجهات الحكومية وقيادات حركة (حماس) لحل قضيته

اشتية: ننتظر من الادارة الامريكية الجديدة إعادة الدعم المالي لـ(أونروا)

اشتية: ننتظر من الادارة الامريكية الجديدة إعادة الدعم المالي لـ(أونروا)

&#34;فتح&#34; ترحب بدعوة نواب بريطانيين حكومتهم لصد التهجير من القدس

"فتح" ترحب بدعوة نواب بريطانيين حكومتهم لصد التهجير من القدس

الجامعة العربية تدين إقدام الاحتلال على هدم خربة حمصة للمرة الرابعة

الجامعة العربية تدين إقدام الاحتلال على هدم خربة حمصة للمرة الرابعة

الاحتلال يغلق مدخلي تقوع الشمالي والغربي ويصيب العشرات بحالات اختناق

الاحتلال يغلق مدخلي تقوع الشمالي والغربي ويصيب العشرات بحالات اختناق

نادي الأسير: وضع الأسير مسالمة حرج

نادي الأسير: وضع الأسير مسالمة حرج

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: اقتحام سجن عسقلان واجراء تفتيشات لغرف الأسرى

هيئة الأسرى: اقتحام سجن عسقلان واجراء تفتيشات لغرف الأسرى

مواطن بغزة يناشد الجهات الحكومية وقيادات حركة (حماس) لحل قضيته

مواطن بغزة يناشد الجهات الحكومية وقيادات حركة (حماس) لحل قضيته

&#34;فتح&#34; ترحب بدعوة نواب بريطانيين حكومتهم لصد التهجير من القدس

"فتح" ترحب بدعوة نواب بريطانيين حكومتهم لصد التهجير من القدس

الاحتلال يغلق مدخلي تقوع الشمالي والغربي ويصيب العشرات بحالات اختناق

الاحتلال يغلق مدخلي تقوع الشمالي والغربي ويصيب العشرات بحالات اختناق

نادي الأسير: وضع الأسير مسالمة حرج

نادي الأسير: وضع الأسير مسالمة حرج

التربية والتعليم تُحذر من الوضع غير الآمن لطلبة المدارس بالخليل والأغوار

التربية والتعليم تُحذر من الوضع غير الآمن لطلبة المدارس بالخليل والأغوار

المالية بغزة: صرف رواتب برنامج (طموح) غداً الأربعاء

المالية بغزة: صرف رواتب برنامج (طموح) غداً الأربعاء

وزير الخارجية الأمريكي: حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ما زال بعيداً

وزير الخارجية الأمريكي: حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ما زال بعيداً

منوعات

شاهد بالصور زفاف حلا شيحة ومعز مسعود (صائد الجميلات)

شاهد بالصور زفاف حلا شيحة ومعز مسعود (صائد الجميلات)

ما حقيقة زواج غادة عادل من حسن شاكوش ؟

ما حقيقة زواج غادة عادل من حسن شاكوش ؟

شاهد: إليسا تتحدى فيروس (كورونا) بهذه الطريقة المبتكرة

شاهد: إليسا تتحدى فيروس (كورونا) بهذه الطريقة المبتكرة

شاهد: نيشان يبكي بحرقة على الهواء لهذا السبب

شاهد: نيشان يبكي بحرقة على الهواء لهذا السبب

شاهد: أخطاء ملحوظة في مسلسل &#34;عروس بيروت&#34; فما هي ؟

شاهد: أخطاء ملحوظة في مسلسل "عروس بيروت" فما هي ؟

شاهد: تصريحات جريئة لنوال الزغبي تكشف حقيقة فشل كليبها الجديد

شاهد: تصريحات جريئة لنوال الزغبي تكشف حقيقة فشل كليبها الجديد

هل طُرِد محمد رمضان من عزاء عزت العلايلي وتعرض للضرب ؟

هل طُرِد محمد رمضان من عزاء عزت العلايلي وتعرض للضرب ؟

شاهد: ديانا كرازون تثير الجدل حول حملها بطفلها الأول

شاهد: ديانا كرازون تثير الجدل حول حملها بطفلها الأول

شاهد: ماذا ردت فرح الهادي على متابِعَة أهانتها ؟

شاهد: ماذا ردت فرح الهادي على متابِعَة أهانتها ؟

رانيا يوسف تصعد أزمتها وتفاجئ نزار الفارس بإثبات يدينه

رانيا يوسف تصعد أزمتها وتفاجئ نزار الفارس بإثبات يدينه

عربي

وزير الخارجية القطري يؤكد دعم لبنان في إعادة الإعمار بعد انفجار بيروت

وزير الخارجية القطري يؤكد دعم لبنان في إعادة الإعمار بعد انفجار بيروت

حاكم دبي: وصولنا إلى المريخ هدفه إعطاء أمل لجميع العرب

حاكم دبي: وصولنا إلى المريخ هدفه إعطاء أمل لجميع العرب

الاستخبارات العراقية تعلنُ القبض على 24 عنصراً من تنظيم الدولة بالفلوجة والأنبار

الاستخبارات العراقية تعلنُ القبض على 24 عنصراً من تنظيم الدولة بالفلوجة والأنبار

حمدوك: رأي المجلس التشريعي في التطبيع مع إسرائيل ملزم

حمدوك: رأي المجلس التشريعي في التطبيع مع إسرائيل ملزم