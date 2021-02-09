فلسطين تُسجل تسع حالات وفاة و1022 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين، بلغت 93.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



وتم تسجيل 7 حالات وفاة في الضفة الغربية، في كل من: الخليل 2، سلفيت 2، رام الله والبيرة 1، بيت لحم 1، جنين 1، وتم تسجيل حالتي وفاة في قطاع غزة.



وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة، سجلت على النحو التالي: سلفيت (71)، ضواحي القدس (69)، الخليل (91)، رام الله والبيرة (181)، بيت لحم (55)، قلقيلية (21)، طولكرم (32)، نابلس (49)، جنين (32)، طوباس (8)، أريحا والإغوار (5)، وفي قطاع غزة (148)، وفي مدينة القدس (260).



وأضافت، أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: سلفيت (16)، ضواحي القدس (0)، الخليل (28)، رام الله والبيرة (91)، بيت لحم (33)، قلقيلية (2)، طولكرم (31)، نابلس (68)، جنين (17)، طوباس (9)، أريحا والإغوار (4)، وفي قطاع غزة (264)، وفي مدينة القدس (170).



ولفتت وزيرة الصحة، إلى وجود 58 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 17 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.