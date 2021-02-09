طالع الأسماء: الداخلية بغزة تُعلن آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الأربعاء

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، بوزارة الداخلية والأمن الوطني، عن كشف وآلية السفر عبر (معبر رفح البري) ليوم غد الأربعاء.وأوضحت الهيئة في تصريح لها نشر على موقع الوزارة الإلكتروني، أن السفر سيكون للحافلات المتبقة من عمل اليوم الثلاثاء، أي الحافلتان الأولى والثانية من الكشف الجديد رقم (1) لعام 2021، والذين عليهم التواجد غداً الأربعاء عند الساعة السادسة صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.وقالت الهيئة: "على جميع المسافرين في الكشف الجديد، التوجه لإجراء فحص (كورونا) اليوم، وفوراً في المراكز الصحية المعلن عنها سابقاً كلّ في محافظته".وأشارت الهيئة إلى أن السفر كذلك، للمسافرين في بقية الحافلات (الثالثة حتى السادسة) من الكشف رقم (1)، وانتظار إعلان جديد لتحديد موعد سفرهم.