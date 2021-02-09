التربية والتعليم تُحذر من الوضع غير الآمن لطلبة المدارس بالخليل والأغوار

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

حذر الوزير المساعد للشؤون التعليمية في وزارة التربية والتعليم، د. ثروت زيد، من خطورة الوضع غير الآمن لطلبة المدارس في مسافر يطا وجنوب الخليل والأغوار، جراء اعتداءات الاحتلال المستمرة، التي تستهدف مدارسهم، وتسعى لاقتلاعها بزعم الإرهاب.



واعتبر زيد في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، أن الإرهاب الحقيقي، هو وجود آليات الاحتلال في محيط المدارس، وعدم تمكن الطلبة من الذهاب إليها، وتلقيهم التعليم تحت صفيح الزينكو.



وشدد زيد على أهمية زيارة الدبلوماسيين الأوروبيين، ومنهم الممثلة الخاصة لمنظمة (يونيسف) في فلسطين، لوسيا المي، أمس لمنطقة مسافر يطا، وتجمعات أخرى في الأغوار وطوباس، وإطلاعهم على الوضع التعليمي غير الآمن والمخالف للقوانين الدولية الإنسانية، لاسيما اتفاقية حقوق الطفل في التعليم، وتوفير بيئة آمنة له.



وأعرب الوزير المساعد للشؤون التعليمية في وزارة التربية، عن أمله بأن توصل هذه البعثات رسالة وملفات موثقة واضحة، تدين جرائم الاحتلال بحق الطفل الفلسطيني.