غانم: إنشاء شركة فلسطينية للألياف الضوئية هدفه تعزيز وتقوية البنية التحتية للإنترنت

قال أمين عام مجلس الوزراء، أمجد غانم "إن الهدف من إنشاء شركة فلسطينية للألياف الضوئية، هو تعزيز وتقوية البنية التحتية للإنترنت في فلسطين؛ لتصل بسرعة وقدرات عالية".



وقال غانم: إن ترتيب فلسطين قبل عامين كان أفضل من اليوم في خدمات الإنترنت، بسبب تأخر البنية التحتية للاتصالات في فلسطين، وإن معظم الشبكات تستخدم الخطوط السلكية النحاسية ذات القدرات البطيئة في نقل البيانات والمراسلة إذا تم قياسها بالألياف الضوئية، التي تنقل البيانات بسعات هائلة، وتصل إلى سرعة الضوء.



وأوضح، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الثلاثاء، أن سرعة الإنترنت في فلسطين في هذا الأيام، تصل إلى 20 أو 50 ميجا، وقد ترتفع سرعتها إلى 500 ميجا، بعد استخدام الألياف الضوئية، وستصل خدماتها إلى كافة أنحاء الوطن، مؤكداً أن الشركة، هي حكومية بالشراكة مع مهتمين بصناعة التكنولوجيا، وتعمل الحكومة على صياغة تفاصيل تأسيسها، ورأس مالها والشركاء فيها من خارج الحكومة.

رام الله - دنيا الوطن