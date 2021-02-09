دولي

روسيا تُسجل أقل حصيلة يومية للإصابات بفيروس (كورونا) منذ منتصف أكتوبر الماضي

روسيا تُسجل أقل حصيلة يومية للإصابات بفيروس (كورونا) منذ منتصف أكتوبر الماضي
رام الله - دنيا الوطن
واصل عدد الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) في روسيا تسجيل تراجع، حيث بلغ خلال الـ 24 ساعة الماضية 15019 إصابة، وهي أقل حصيلة يومية منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم الثلاثاء، أن 21795 شخصاً تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى 3 ملايين و493886 شخصاً، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وسجلت السلطات الصحية في روسيا 530 حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء تفشي الوباء إلى 77598 حالة.

وارتفع عدد المصابين في روسيا إلى 3 ملايين و998216 مصاباً منذ بدء تفشي الوباء.

وتتوزع الإصابات الجديدة على 84 إقليماً، وتم تسجيل أكثرها في العاصمة موسكو (1584)، تليها سانت بطرسبورغ (1078)، ثم ضواحي موسكو (903).

وسجلت السلطات الصحية الروسية، تراجعاً مطرداً في عدد الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) خلال الأسابيع الأخيرة، بعد إطلاق حملة تطعيم مجانية شاملة في مختلف الأقاليم، باستخدام لقاح (سبوتنيك V)، وهو أول لقاح تم تسجيله في العالم.

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