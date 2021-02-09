وزير الخارجية القطري يؤكد دعم لبنان في إعادة الإعمار بعد انفجار بيروت



وقال آل ثاني: أثناء زيارته العاصمة اللبنانية: "قطر تقوم بتأهيل عدد من المدارس، التي تضررت بانفجار المرفأ"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



ودعا وزير الخارجية القطري، القوى السياسية اللبنانية إلى "تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية"، مؤكداً أن زيارته هي "رسالة دعم ولحث المسؤولين على تشكيل حكومة".



وأشار محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى أنه "لا يوجد أي مبادرة لدعوة القادة اللبنانيين إلى الدوحة؛ لإيجاد حل لأزمة تشكيل الحكومة".

رام الله - دنيا الوطنأكد محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، أن الدوحة، ستواصل مساعدة لبنان في إعادة الإعمار، بعد انفجار مرفأ بيروت، مشيراً إلى أنهم يجددون دعمهم للبنان، للنهوض من أزماته.