المالية بغزة: صرف رواتب برنامج (طموح) غداً الأربعاء
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية الفلسطينية في قطاع غزة، أنه سيتم صرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت (طموح) عن شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، غداً الأربعاء.
واوضحت الوزارة في تصريح لها، اليوم الثلاثاء، أن عملية صرف رواتب برنامج (طموح) ستكون عبر فروع البريد المنتشرة في كافة محافظات قطاع غزة.
أعلنت وزارة المالية الفلسطينية في قطاع غزة، أنه سيتم صرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت (طموح) عن شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، غداً الأربعاء.
واوضحت الوزارة في تصريح لها، اليوم الثلاثاء، أن عملية صرف رواتب برنامج (طموح) ستكون عبر فروع البريد المنتشرة في كافة محافظات قطاع غزة.
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