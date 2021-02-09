المالية بغزة: صرف رواتب برنامج (طموح) غداً الأربعاء



واوضحت الوزارة في تصريح لها، اليوم الثلاثاء، أن عملية صرف رواتب برنامج (طموح) ستكون عبر فروع البريد المنتشرة في كافة محافظات قطاع غزة.











رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة المالية الفلسطينية في قطاع غزة، أنه سيتم صرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت (طموح) عن شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، غداً الأربعاء.