فصائل المقاومة بغزة تعلن تشكيل غرفة طوارئ مركزية لمتابعة التطورات السياسية والميدانية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، تشكيل غرفة طوارئ مركزية لفصائل المقاومة؛ لمتابعة كافة التطورات السياسية والميدانية والتعامل معها.



وأكدت فصائل المقاومة في تصريحات لها، اليوم الثلاثاء، أن الانتخابات هي استحقاق وطني وهي المدخل المتاح لترتيب البيت السياسي الفلسطيني، ولا تُستكمل الا بإنجاز الانتخابات الرئاسية والمجلس الوطني.



وقالت: "نؤكد على ضرورة استقلال القضاء في العملية الانتخابية، وندعو لإلغاء المراسيم الأخيرة الخاصة بالسلطة القضائية، وبعض الشروط التعجيزية وإلغاء المحكمة الدستورية أو التوافق على إعادة تشكيلها على أسس سليمة وصحيحة".