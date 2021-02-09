شؤون فلسطينية

33 شخصًا من منتسبي الإدارة العامة للموارد الطبيعية يناشدون الرئيس محمود عباس

33 شخصًا من منتسبي الإدارة العامة للموارد الطبيعية يناشدون الرئيس محمود عباس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
ناشد 33 موظفًا من منتسبي الإدارة العامة للموارد الطبيعية -بند البطالة- الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، لضرورة إكمال إجراءات تعينهم، حيث لا يزالون إلى اليوم بدون تعيين في الوظيفة العمومية.

وإليكم نص المناشدة كما وصلت "دنيا الوطن"..

رئيس دولة فلسطين- حفظه الله ورعاه 

 تحية الوطن ,,,, وبعـــــد، 

الموضوع/ مناشدة من منتسبي الإدارة العامة للموارد الطبيعية

بند بطالة

(مقالع الرمال) في محافظات غزة

يتقدم موظفو ومنتسبو الإدارة العامة للموارد الطبيعية في قطاع غزة التابعين لوزارة الاقتصاد الوطني يتقدمون بهذه المناشدة إلى فخامتكم بصفتكم الاب الحنون آملين المساعدة على إيجاد حل لمعاناتهم والتي لم تجد ممن بيده الحل والعقد من المسئولين سابقا أي أذان صاغية لتسمعها وتتمثل معاناتهم من أنهم كانوا يعملون في مقالع الرمال التي كانت تتبع للأمن الوطني منذ سنة 1995 وحتى صدور قرار رئاسي بتحويلها إلى وزارة الاقتصاد الوطني في عهد الحكومة العاشرة في عهد الوزير علاء الأعرج في غزة  ثم الوزير محمد كمال حسونة في رام الله ولقد تمت العديد من المكاتبات والمخاطبات مع مجلس الوزراء وديوان الموظفين في حينه لغرض استكمال إجراءات إلحاقهم بالكادر الوظيفي المدني  إلى أن جرى الانقسام دون أن يتم إكمال إجراءات تعيينهم حتى تاريخه.

  وبعد الانقسام صدرت إليهم تعليمات مباشرة من قبل الوزير محمد كمال حسونة في رام الله باعتباره وزير الاقتصاد بالإضراب والاستنكاف عن العمل وأن كافة حقوقهم محفوظة وبالفعل امتثلوا لتعليمات الوزير ...ولغرض إتمام إجراءات تعيينهم ونقل كادرهم خاطب معالي وزير الاقتصاد محمد كمال حسونة السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور سلام فياض ووزارة المالية لغرض إكمال إجراءات التعيين ولكن دون فائدة...كما خاطبهم لصرف رواتبهم المقطوعة وأيضا دون فائدة. منذ تاريخ اضرابهم في شهر 7/2007.

ومنذ ذلك التاريخ وحتى الساعة لم تف وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة المالية وديوان الموظفين برام الله بتعهداتهم ولم يكملوا إجراءات تعيينهم كما لم يصرفوا لهم رواتبهم على الرغم من أنها كانت في حينه رواتب مقطوعة تتراوح ما بين 500-1000 شيكل ...

 الأخ الرئيس لا يزال ابناءكم من منتسبي الموارد الطبيعية ينتظرون.... وأسرهم أمل ورجاء أن يحصلوا على حقوقهم ومستحقاتهم فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.

ذلك، أن البعض من الموظفين قد انتقل إلى جوار ربه ولم يأخذ حقوقه لا هو ولا ورثته ونخشى أن يتحول جميع المطالبين بحقوقهم إلى ورثة.

نتقدم بهذه المناشدة وهذه الاستغاثة الى فخامتكم ويحدوهم كبير الامل في مد يد العون لهم.

والله يحفظكم ويحق آمال شعبنا على يديكم الكريمة.

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