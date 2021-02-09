شاب اقتحم قاعدة جوية إسرائيلية وتسلق سياجاً بارتفاع 5 أمتار وأفلت من المطاردة

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رام الله - دنيا الوطن

​قال موقع (عرب 48): إن قوات من الشرطة والجيش الإسرائيلي، طاردوا الليلة الماضية، مشتبهاً بسرقة سيارة من بلدة ديمونا، وتوقف عند مدخل قاعدة سلاح الجو (نيفاتيم)، بعدما ثُقبت إطارات السيارة، بسبب حاجز مسامير، خرج من السيارة وهرب إلى داخل القاعدة العسكرية.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء: إن قوات الشرطة والجيش، بحثت عن المشتبه طوال ساعات، تبين في نهايتها أنه تمكن من الخروج من القاعدة العسكرية، بعد أن تسلق سياجين شائكين على ارتفاع 5 أمتار، ويرجح أن المشتبه هو شاب بدوي من إحدى القرى المسلوبة الاعتراف في النقب.



وبيّن الجيش الإسرائيلي، أنه طوال ساعات مطاردة المشتبه داخل القاعدة، لم يُشكل خطراً على منشآت أمنية، وفرض الجيش قيوداً على الحركة خلال المطاردة داخل القاعدة، التي تتواجد فيها أسراب طائرات مقاتلة، بينها طائرات (F-35).



وبحسب موقع (يديعوت آحرنوت) فقد وصل المشتبه إلى القاعدة العسكرية بسيارة (تويوتا)، إثر مطاردة الشرطة له، ولاحظ جنود، لدى دخوله إلى القاعدة، أنه ليس مسلحاً، ويشار إلى أن قاعدة (نيفاتيم) هي واحدة من أكبر القواعد العسكرية الإسرائيلي، وتعادل مساحتها مدينة تل أبيب.



ووفقاً لبيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، فإن "الوحدة الجوية التابعة للشرطة، وحدات دفاع أرضي، وسائل مراقبة تابعة لسلاح الجو وقصاصي أثر، شاركوا في عمليات البحث عن المشتبه في أنحاء القاعدة، وخلال الليل، تم العثور على نقطة في القاعدة التي تسلق المشتبه فيها على سياجين شائكين بارتفاع خمسة أمتار وخرج من القاعدة، وعُثر في هذه النقطة على قرائن تدل على أن المشتبه تسلق وهرب إلى خارج القاعدة، وتم تسليم هذه القرائن إلى الشرطة لمواصلة التحقيق".



بدوره، قال المراسل العسكري، أمير بوخبوط: الليلة الماضية كنت عند مدخل قاعدة (نيفاتيم)، رأيت السياج العالي والقوي المعزز بسياج شائك حاد وسميك، وما زلت أحاول معرفة كيف هرب المشتبه به مرة ثانية من قوات الأمن، حدث خطير ولم يحل.