حماس: اعتقال الاحتلال للقيادي "خالد الحاج" لن يفت في عزيمة أبناء الحركة

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رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة (حماس)، اليوم الثلاثاء: إن اعتقال قوات الاحتلال للقيادي خالد الحاج، فجر اليوم، لن يفت في عزيمة أبناء الحركة، وسيزيدهم إصراراً على المضي في طريقهم نحو حمل هموم شعبنا، وتحقيق الوحدة الوطنية، وترتيب أولوياتنا، نحو مواجهة الاحتلال.



وأضافت الحركة: "لقد ظل القيادي الحاج، داعياً للوحدة الوطنية، التي تؤسس لمرحلة جديدة في حياة شعبنا، وهو الذي قضى أكثر من 10 سنوات من عمره في سجون الاحتلال، بين أبناء شعبنا من مختلف الفصائل".



وأشارت (حماس) إلى أن تهديدات الاحتلال، التي تقوم بها أجهزته الأمنية، وعمليات التخويف من المشاركة في الانتخابات لن ترهب أبناء شعبنا، مضيفة: "معركتنا مع الاحتلال عنوانها التحدي والمواجهة، التي ستنتصر فيها إرادتنا الوطنية".