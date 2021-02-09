شؤون فلسطينية

منيب المصري: قرار الجنائية الدولية انتصار لفلسطين

منيب المصري: قرار الجنائية الدولية انتصار لفلسطين
رام الله - دنيا الوطن
تعقيباً على قرار الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية بشأن اختصاص المحكمة، بالنظر في جرائم الحرب المرتكبة في الأرض المحتلة عام 1967، بما فيها القدس، قال منيب المصري، رئيس التجمع الوطني للمستقلين: إن هذا القرار يعتبر انتصاراً لفلسطين وللعدالة الدولية، وهو قرار تاريخي بكل المقاييس.

وأضاف المصري في تصريح صحفي، بأن هذا القرار هو أخلاقي قبل كونه قانونياً، ويحمل أهمية سياسية بالغة، فهو يعني أن موضوع الاختصاص الإقليمي للمحكمة الجنائية الدولية أصبح واقعاً قانونياً لا يمكن لأحد أن يشكك به أثناء ممارسة المحكمة لمهامها فيما يتعلق بالضفة الغربية وقطاع غزة/ بما فيها مدينة القدس المحتلة.

وقال المصري: إن هذا القرار في بعده السياسي، أكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأنه ينطبق على دولة فلسطين ما ينطبق على أي دولة عضو في الميثاق، بعيداً عن مكانة دولة فلسطين، وفق أحكام القانون الدولي، وأن القرار حرر المحكمة من الضغوط الامريكية الكبيرة، التي مورست عليها في هذا الموضوع خلال الفترة السابقة، وبخاصة في عهد الرئيس السابق ترامب.

وأكد المصري، أن الخاسر الأكبر من هذا القرار، هي دولة الاحتلال، التي ستلاحق على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أن هذا القرار هو بداية الطريق في الملاحقة القانونية لدولة الاحتلال، شاكراً في ذات الوقت القيادة الفلسطينية، والمؤسسات ذات العلاقة، وكل من ساعد وساند من أجل الوصول إلى هذا الإنجاز الوطني.

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