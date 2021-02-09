وزير الداخلية الإسرائيلي يدرس الاستقالة من حكومة نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

يدرس أرييه درعي، زعيم حزب (شاس) الحريدي، وزير الداخلية في الحكومة الحالية، تقديم استقالته من الحكومة الإسرائيلية.



وبحسب القناة السابعة، فإن درعي، يفكر جديًا بالاستقالة، بعد اتهامات، وجهها إلى جانب زعماء أحزاب الحريديم، بانتهاك رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزارة الصحة، للاتفاق بينهم بشأن المدارس الدينية.