حاكم دبي: وصولنا إلى المريخ هدفه إعطاء أمل لجميع العرب

الشيخ محمد بن راشد

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رام الله - دنيا الوطن

نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي، تغريدة عبر حسابه بموقع (تويتر)، أكد فيها أن مسبار الأمل لن يكون الأخير، بل بداية لرحلة لم ولن تتوقف.



وقال بن راشد، في التغريدة: "مسبار الأمل لن يكون الأخير، بل بداية لرحلة لم ولن تتوقف، يترجم إرادة النجاح التي باتت نهجاً ثابتاً، ودائماً في مسيرة الإمارات، الأمل يصنع العظماء والعظماء هم من يصنعون الأمل، وينشرونه في العالم، العرب إلى المريخ"



وأضاف: "خلال الساعات القادمة، يصل مسبار الأمل لكوكب المريخ، وسيكون التحدي الأكبر، هو الدخول بمدار المريخ، 50% من البعثات البشرية لم تستطيع أن تدخل المدار، ولكن نقول، حتى إن لم ندخل المدار، لقد دخلنا التاريخ، هذه أبعد نقطة في الكون يصلها العرب عبر تاريخهم".



وتابع: "أكثر من 5 ملايين ساعة عمل لأكثر من 200 مهندس ومهندسة إماراتية، هدفنا هو إعطاء أمل لجميع العرب، بأننا قادرون على منافسة بقية الأمم والشعوب، نسأل الله التوفيق في الوصول لكوكب المريخ".