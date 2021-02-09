(كورونا عالميًا): نحو 2 مليون و337 ألف وفاة و107 ملايين و19 ألف إصابة

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رام الله - دنيا الوطن

بينت أحدث الإحصاءات العالمية، المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات، جراء الإصابة بالفيروس، بلغ نحو 2 مليون و337 ألف وفاة، فيما تزيد حصيلة المصابين على 107 ملايين و19 ألف إصابة، تعافى منهم ما يزيد عن 79 مليوناً و34 ألف مريض.



وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 219 دولة وإقليماً ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الاثنين، تراجعاً طفيفاً في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وزيادة محدودة في عدد الوفيات، إذ سجلت 319 ألفاً و389 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 8,244 حالة وفاة.



وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس، التي سجلت الاثنين أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، اميركا (1,489 وفاة)، والبرازيل (687 وفاة)، وألمانيا (469 وفاة)، وفرنسا (458 وفاة)، والمكسيك (414 وفاة).



وأوضحت البيانات، أن الدول الخمس، التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالمياً، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (87,031 إصابة)، والبرازيل (25,661 إصابة)، واسبانيا (19,305 إصابات)، وروسيا (15,916 إصابة)، وبريطانيا (14,104 إصابات).



ولا تزال أميركا، تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الثلاثاء الأكثر تأثراً جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (476,405 وفيات)، والبرازيل (232,248 وفاة)، والمكسيك (166,731 وفاة)، والهند (155,195 وفاة)، وبريطانيا (112,798 وفاة).



وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس، التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (27,700,629 إصابة)، والهند (10,847,790 إصابة)، والبرازيل (9,550,301 إصابة)، وروسيا (3,983,197 إصابة)، وبريطانيا (3,959,784 إصابة).