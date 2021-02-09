دولي

مجلس الشيوخ الأميركي يبدأ اليوم محاكمة ترامب

مجلس الشيوخ الأميركي يبدأ اليوم محاكمة ترامب
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
تبدأ اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في الغرفة العليا للبرلمان الأميركي.

وبحسب وكالة (رويترز) فإن ترامب يتهم بالتحريض على التمرد، بما هدد أمن ومصالح الولايات المتحدة، من أجل عرقلة الانتقال السلمي للسلطة.

ويصر الدفاع عنه على أن عملية المحاكمة غير دستورية، وأن ترامب لم يحرض الجمهور على اقتحام مبنى الكونغرس.

وستبحث المحكمة، مسألة ما إذا كان ترامب مذنباً أم لا، وسيترأس المحكمة عضو المجلس من الحزب الديمقراطي، باتريك ليخي، مع مراعاة، أن الديمقراطيين هم من بادر بالاتهام.

يشار إلى أنه في 13 كانون الثاني/ يناير الماضي، وجّه مجلس النواب لترمب تهمة "التحريض على التمرّد"، ليكون الرئيس الأميركي الوحيد، الذي يعزل مرّتين، ولم يسبق أن أدين أي رئيس أميركي من قبل خلال محاكمة لعزله.

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