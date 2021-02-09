مستعربون يختطفون شابين في جنين

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رام الله - دنيا الوطن

اختطفت عناصر من وحدة "المستعربين" بقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابين، واعتقلت قوات الاحتلال، أسيراً محرراً من مدينة جنين.



وذكر مدير نادي الأسير، منتصر سمور، ومصادر محلية في جنين، أن "مستعربين" اختطفوا الشابين، قيس منير أحمد حمدان (21 عاماً)، ونبيل جميل جرار(25 عاماً)، عقب مداهمة منزلي ذويهما، وتفتيشهما.



وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الأسير المحرر، خالد الحاج، عقب دهم منزله في المدينة.



وقد اندلعت مواجهات، عقب اقتحام مدينة جنين، تخللها إطلاق قوات الاحتلال، الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب الشبان، دون أن يبلغ عن إصابات.