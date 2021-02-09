حركة المقاومة الشعبية: نستهجن سلوكيات لجنة الانتخابات المركزية التي تكرس الانقسام

وأعربت الحركة، عن رفضها استبعاد حركة المقاومة الشعبية، تحت أي ذريعة، وقد سبق لها المشاركة في اللقاءات والاجتماعات السابقة، بدعوة رسمية، من رئيس لجنة الانتخابات.

رام الله - دنيا الوطناستهجنت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، سلوكيات لجنة الانتخابات المركزية، والتي تكرس الانقسام، ولا تسعى لجمع الصف الفلسطيني.وقالت الحركة في تصريح وصل "دنيا الوطن": "إن ما أقدمت عليه لجنة الانتخابات المركزية، من استبعاد فصائل المقاومة الفلسطينية من المشاركة، والحضور في الاجتماعات التنسيقية، يؤشر على الدور الفئوي، والإقصاء الذي تلعبه اللجنة".ودعت الحركة، حنا ناصر، رئيس لجنة الانتخابات المركزية، إلى ضرورة التراجع عن مثل هذا القرارات الضارة، والتي تزيد الفرقة، وضرورة دعوة الجميع؛ ليكون مشاركاً في هذا العرس الوطني، من أجل حمايته والحفاظ عليه، وضمان أكبر مشاركة ممكنة.