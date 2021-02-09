 مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت مجموعات من المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، وأدّوا طقوسًا تلمودية فيه، كما حاولوا إدخال خرائط لهيكلهم المزعوم، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت مصادر محلية، أن مجموعات من المستوطنين، اقتحمت باحات المسجد الأقصى، صباح اليوم، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال.



وجاءت هذه الاقتحامات، ضمن الجولات اليومية، التي تنطلق من باب المغاربة، حتى باب السلسلة، مروراً بمنطقة باب الرحمة، ويجري خلالها تأدية طقوس تلمودية.



ويشهد المسجد الأقصى يوميًا، عدا الجمعة والسبت، اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين، وشرطة الاحتلال، وعلى فترتين صباحية ومسائية.



وفي الوقت ذاته، شددت شرطة الاحتلال، إجراءاتها عند بوابات المسجد الأقصى، وعرقلت دخول الشبان القادمين إليه.



وتتواصل الدعوات لعموم المسلمين في الداخل الفلسطيني المحتل، وأهالي القدس، ومن يستطيع الوصول للأقصى من سكان الضفة الغربية، إلى تكثيف شد الرحال نحو المسجد الأقصى المبارك، وإعماره بالمصلين والمرابطين، إفشالاً لمخططات المستوطنين.