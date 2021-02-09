إصابة عامل فلسطيني بعيار ناري أثناء توجهه لعمله في أراضي 48

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عامل من بلدة اليامون غرب جنين، مساء يوم أمس، بعيار ناري مغلف بالمطاط، أثناء توجهه إلى مكان عمله داخل أراضي عام 1948.



ووفق وكالة (وفا) الرسمية، فإن أحد العمال، قد أصيب بقدمه بعدما أطلق عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي، الرصاص قرب مقطع جدار الفصل العنصري، بمحاذاة بلدة برطعة جنوب غرب جنين، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.



ويتعرض العمال للتنكيل والملاحقة، من قوات الاحتلال، أثناء محاولتهم الوصول لأماكن عملهم.