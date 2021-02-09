تواصل جلسات الحوار الوطني لليوم الثاني في القاهرة

والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وطلائع حزب التحرير الشعبية، وحزب الشعب الفلسطيني، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، وجبهة النضال الشعبي، وجبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية، والجبهة العربية الفلسطينية، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، والمبادرة الوطنية الفلسطينية، إضافة إلى عدد من الشخصيات المستقلة.



رام الله - دنيا الوطنتواصل مختلف الفصائل الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، جلسات الحوار الوطني، التي بدأتها بالأمس، في العاصمة المصرية القاهرة، برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك للبحث في عدد من القضايا الوطنية، أبرزها: الانتخابات الفلسطينية العامة.ويتركز الحوار في بحث الإجراءات القانونية والفنية للعملية الانتخابية، التي تعبر عن إرادة شعبنا الفلسطيني، الذي سيكون صاحب القرار من خلال صندوق الاقتراع.ويشارك 14 فصيلاً ومستقلون في جلسات الحوار، وتضم: وفوداً تمثل حركة (فتح)، وحركتي (حماس)، و(الجهاد الإسلامي)