الصحة بغزة تعلن حصيلة إصابات ووفيات (كورونا) خلال آخر 24 ساعة

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غزة - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة، بغزة، صباح اليوم الاثنين، تسجيل حالتي وفاة بفيروس (كورونا)، في محافظات القطاع، مشيرة إلى تسجيل 148 إصابة جديدة.



وأوضحت الصحة، بغزة، أن ذلك، جاء بعد إجراء 1618 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تعافي 264 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا).



وأشارت إلى أن الإجمالي التراكمي للمصابين بلغ 52747 إصابة، كما أن إجمالي الحالات النشطة، بلغ 3502 حالة، وإجمالي المتعافين 48714 حالة، وإجمالي الوفيات 531 حالة وفاة.



وذكرت الصحة، أن إجمالي الحالات، التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 64 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 36.