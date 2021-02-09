عصام يوسف يُشيد بالحراك النشط لـ "النواب الأردني" بدعم القضية الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

أشاد الدكتور عصام يوسف، رئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة، بالدور الذي تقوم به لجنة "فلسطين النيابية" في مجلس النواب الأردني، بالدفاع عن القضية الفلسطينية، ومدينة القدس والمقدسات.



وقال يوسف في تصريح صحفي، صدر عنه اليوم الثلاثاء 9/2/2021: إن "الحراك النشط الذي تقوده اللجنة، يعد مثالاً وأنموذجاً لثبات المواقف الأخوية والأخلاقية تجاه القضية الفلسطينية"، داعياً البرلمانات العربية والإسلامية كافة للاحتذاء بها.



وثمّن يوسف الموقف الأردني الداعم للقضية الفلسطينية في مختلف المجالات، ومن أبرزها السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والإنسانية، وغيرها من المجالات.



وجدّد يوسف تقديره لثبات موقف المملكة الأردنية الهاشمية، ملكاً وحكومة وبرلماناً وشعباً في دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.



ودعا يوسف إلى تكثيف التنسيق المشترك بين البرلمانات العربية والإسلامية، في جميع المحافل العربية والإقليمية والدولية، من أجل دعم القضية الفلسطينية، وحشد الجهود الدولية في هذا الإطار.



وتقود لجنة فلسطين النيابية، التي يرأسها النائب محمد الظهراوي، حراكاً دبلوماسياً نشطاً، يهدف لدعم القضية الفلسطينية، والمقدسات، حيث عبّر عن ذلك في تصريحات أدلى بها مؤخراً يؤكد فيها، عدم ادخاره أي جهد لخدمة القضية الفلسطينية، مؤكداً بأن "القضية الفلسطينية تشكل أولوية لدى جميع أعضاء مجلس النواب".



ورحبت لجنة فلسطين النيابية، بالقرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية مؤخراً، والمتعلق بالولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1967، مشيرةً في بيان لها بأن "القرار سيمهد الطريق لفتح تحقيقات، بشأن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب في تلك المناطق".