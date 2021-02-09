حمدوك: رأي المجلس التشريعي في التطبيع مع إسرائيل ملزم

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك: إن قضية تطبيع العلاقات مع إسرائيل، سيحسمها "المجلس التشريعي" الانتقالي.



ورداً على سؤال لوكالة (الأناضول) بشأن موقف الحكومة الجديدة من التطبيع مع إسرائيل، وحسم علاقة الدين بالدولة، أجاب حمدوك: "عندما يتم تشكيل المجلس التشريعي، رأيه سيكون رأياً ملزماً".



وأضاف حمدوك: أن "الحكومة الانتقالية، قطعت شوطاً كبيراً فيما يخص علاقة الدين بالدولة"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.