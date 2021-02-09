قوات الاحتلال تعتقل عددًا من المواطنين بالضفة والقدس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، عددًا من المواطنين، خلال عمليات اقتحام ودهم بمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، طالت القيادي في حركة (حماس) خالد الحاج من جنين، بينما أصيب فتى بمواجهات في بيت لحم.



ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين مصطفى دعامسة، وإسلام سباتين بعد مداهمة منازليهما، بحسب موقع (حرية نيوز).



واندلعت مواجهات مع الاحتلال، عند البوابة الرئيسية لمخيم الدهيشة، إثر اقتحامها المخيم، أصيب خلالها فتى (17 عاماً) برصاصة في القدم، نقل على إثرها إلى مستشفى لتلقي العلاج.



وفي جنين، اختطفت عناصر من وحدة "المستعربين" التابعة لقوات الاحتلال، الشابين قيس منير أحمد حمدان (21 عاماً)، ونبيل جميل جرار (25 عاماً)، عقب مداهمة منزلي ذويهما في البلدة، وتفتيشهما.



وقد اندلعت مواجهات، عقب اقتحام مدينة جنين، تخللها إطلاق قوات الاحتلال الرصاص، وقنابل الغاز السام، صوب الشبان، دون أن يبلغ عن إصابات.



كما واعتقلت قوات الاحتلال، القيادي في حركة (حماس) خالد محمد الحاج "أبو حذيفة" (55 عامًا) من منزله في حي الجابريات في جنين.



وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، الشابين محمد البرغوثي، وسري البرغوثي، بعد دهم منزلهما، في بلدة كوبر شمال غرب رام الله.



وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين من عدة بلدات في محافظة الخليل.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت كلاً من: محمد عيسى الرجوب، من بلدة دورا جنوب الخليل، وعهد سامر أبو شرخ (23 عاماً) من بلدة الظاهرية جنوباً، ومجاهد محمد مطلق أبو جحيشة (25 عاماً) من بلدة إذنا غرباً، عقب دهم منازل ذويهم وتفتيشها.



كما فتشت قوات الاحتلال، عدداً من المنازل، عرف من أصحابها: الأسير سامر أبو شرخ في الظاهرية، والمواطن رامي حمدان في عقبة تفوح غرب الخليل.



ونصبت قوات الاحتلال، حاجزاً عسكرياً على مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل، وفتشت مركبات المواطنين، ودققت في هوياتهم.



وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطن إسحاق أبو هدوان من القدس.



وتواصل قوات الاحتلال، عمليات دهم وتفتيش يومية بمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، لاعتقال وإرهاب المواطنين، وتخريب محتويات منازلهم.