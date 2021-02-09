81 نائبًا بريطانيًا يطالبون بمنع إخلاء الفلسطينيين لصالح منظمات المستوطنين

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رام الله - دنيا الوطن

دعا 81 نائباً بريطانياً، أمس الاثنين، وزير الخارجية البريطاني، إلى الضغط على دولة الاحتلال؛ لمنع طرد العائلات الفلسطينية من منازلها في القدس المحتلة، من قبل المنظمات الاستيطانية.



وكتب أعضاء البرلمان، في رسالة بعثوا بها إلى الوزير، أنه بالنظر إلى "الأبعاد الهائلة للمصادرة المخطط لها، لا تكفي الكلمات الدبلوماسية"، حيث يقترح النواب، من بين أمور أخرى، أن توضح الحكومة البريطانية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، أن العلاقات بين الجانبين لا يمكن أن تستمر كالمعتاد إذا تم الإخلاء، وأنه "يجب أخذ جميع الإجراءات بالاعتبار"، ومن بين الموقعين على الرسالة خمسة نواب من حزب المحافظين، حزب رئيس الوزراء، بوريس جونسون.



وتم إرسال الرسالة، بعد سلسلة طويلة من الأحكام التي صدرت في الأشهر الأخيرة، ضد العائلات الفلسطينية، التي ستضطر إلى إخلاء منازلها لصالح منظمات المستوطنين، بقيادة منظمة "عطيرت كوهانيم" وشركة "شمعون هتسديك".



وتستند معظم دعاوى الإخلاء، إلى الادعاء بأن الفلسطينيين يعيشون على ممتلكات أو أراض، كان يملكها يهود قبل عام 1948.



يشار إلى أن الكثير من العائلات الفلسطينية المستهدفة، هي عائلات لاجئة، طُردت من منازلها في عام 1948، لكن قانون أملاك الغائبين لا يسمح لهم بالمطالبة باستعادة ممتلكاتها، خلافاً لليهود.