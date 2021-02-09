دولي

81 نائبًا بريطانيًا يطالبون بمنع إخلاء الفلسطينيين لصالح منظمات المستوطنين

81 نائبًا بريطانيًا يطالبون بمنع إخلاء الفلسطينيين لصالح منظمات المستوطنين
رام الله - دنيا الوطن
دعا 81 نائباً بريطانياً، أمس الاثنين، وزير الخارجية البريطاني، إلى الضغط على دولة الاحتلال؛ لمنع طرد العائلات الفلسطينية من منازلها في القدس المحتلة، من قبل المنظمات الاستيطانية.

وكتب أعضاء البرلمان، في رسالة بعثوا بها إلى الوزير، أنه بالنظر إلى "الأبعاد الهائلة للمصادرة المخطط لها، لا تكفي الكلمات الدبلوماسية"، حيث يقترح النواب، من بين أمور أخرى، أن توضح الحكومة البريطانية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، أن العلاقات بين الجانبين لا يمكن أن تستمر كالمعتاد إذا تم الإخلاء، وأنه "يجب أخذ جميع الإجراءات بالاعتبار"، ومن بين الموقعين على الرسالة خمسة نواب من حزب المحافظين، حزب رئيس الوزراء، بوريس جونسون.

وتم إرسال الرسالة، بعد سلسلة طويلة من الأحكام التي صدرت في الأشهر الأخيرة، ضد العائلات الفلسطينية، التي ستضطر إلى إخلاء منازلها لصالح منظمات المستوطنين، بقيادة منظمة "عطيرت كوهانيم" وشركة "شمعون هتسديك".

وتستند معظم دعاوى الإخلاء، إلى الادعاء بأن الفلسطينيين يعيشون على ممتلكات أو أراض، كان يملكها يهود قبل عام 1948.

يشار إلى أن الكثير من العائلات الفلسطينية المستهدفة، هي عائلات لاجئة، طُردت من منازلها في عام 1948، لكن قانون أملاك الغائبين لا يسمح لهم بالمطالبة باستعادة ممتلكاتها، خلافاً لليهود.

أخبار ذات صلة

وزير الخارجية الأمريكي يمتنع عن تأييد اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان

وزير الخارجية الأمريكي يمتنع عن تأييد اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان

فيديو.. (والا): استمرار البحث عن مشتبه بهم اقتحموا قاعدة &#34;نيفاتيم&#34; التابعة لسلاح الجو بالجنوب

فيديو.. (والا): استمرار البحث عن مشتبه بهم اقتحموا قاعدة "نيفاتيم" التابعة لسلاح الجو بالجنوب

&#34;الصحة العالمية&#34;: لقاحات (كورونا) تحتاج لتحديث منتظم لضمان فاعليتها ضد أي طفرات

"الصحة العالمية": لقاحات (كورونا) تحتاج لتحديث منتظم لضمان فاعليتها ضد أي طفرات

رداً على تصرف موسكو.. ألمانيا والسويد وبولندا تطرد دبلوماسيين روس

رداً على تصرف موسكو.. ألمانيا والسويد وبولندا تطرد دبلوماسيين روس

بايدن: ترامب رفض عرضاً من مجلس الشيوخ للإدلاء بشهادته

بايدن: ترامب رفض عرضاً من مجلس الشيوخ للإدلاء بشهادته

شاهد: جيش الاحتلال يتسلم زوارق مطاطية حديثة ستتمركز بمنطقة حدود غزة

شاهد: جيش الاحتلال يتسلم زوارق مطاطية حديثة ستتمركز بمنطقة حدود غزة

نتنياهو يُغادر قاعة المحكمة بعد رفض الاتهامات الموجهة له

نتنياهو يُغادر قاعة المحكمة بعد رفض الاتهامات الموجهة له

إسرائيل تبدأ بحراك دولي للضغط على محكمة لاهاي

إسرائيل تبدأ بحراك دولي للضغط على محكمة لاهاي

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل عددًا من المواطنين بالضفة والقدس

قوات الاحتلال تعتقل عددًا من المواطنين بالضفة والقدس

زوراق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين في بحر غزة

زوراق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين في بحر غزة

اللحام: تقلص الفجوة بالبرامج السياسية بين فتح وحماس يسهل الشراكة والتقارب بينهما

اللحام: تقلص الفجوة بالبرامج السياسية بين فتح وحماس يسهل الشراكة والتقارب بينهما

تفاصيل ورقة قدمها (فدا) للحوار الوطني في القاهرة

تفاصيل ورقة قدمها (فدا) للحوار الوطني في القاهرة

&#34;الثقافة&#34; تقيم حفلاً تأبينياً للراحل حاتم علي

"الثقافة" تقيم حفلاً تأبينياً للراحل حاتم علي

قيادي فلسطيني يُعلق على قرار إعادة فتح (معبر رفح) بدءاً من الثلاثاء

قيادي فلسطيني يُعلق على قرار إعادة فتح (معبر رفح) بدءاً من الثلاثاء

قوات خاصة إسرائيلية تختطف شاباً من جنين أثناء وجوده بأراضي عام 48

قوات خاصة إسرائيلية تختطف شاباً من جنين أثناء وجوده بأراضي عام 48

سلفيت: إصدار قرارات جديدة بعد ارتفاع كبير لإصابات (كورونا) بالمحافظة

سلفيت: إصدار قرارات جديدة بعد ارتفاع كبير لإصابات (كورونا) بالمحافظة

منوعات

شاهد: نيشان يبكي بحرقة على الهواء لهذا السبب

شاهد: نيشان يبكي بحرقة على الهواء لهذا السبب

شاهد: أخطاء ملحوظة في مسلسل &#34;عروس بيروت&#34; فما هي ؟

شاهد: أخطاء ملحوظة في مسلسل "عروس بيروت" فما هي ؟

شاهد: تصريحات جريئة لنوال الزغبي تكشف حقيقة فشل كليبها الجديد

شاهد: تصريحات جريئة لنوال الزغبي تكشف حقيقة فشل كليبها الجديد

هل طُرِد محمد رمضان من عزاء عزت العلايلي وتعرض للضرب ؟

هل طُرِد محمد رمضان من عزاء عزت العلايلي وتعرض للضرب ؟

شاهد: ديانا كرازون تثير الجدل حول حملها بطفلها الأول

شاهد: ديانا كرازون تثير الجدل حول حملها بطفلها الأول

شاهد: ماذا ردت فرح الهادي على متابِعَة أهانتها ؟

شاهد: ماذا ردت فرح الهادي على متابِعَة أهانتها ؟

رانيا يوسف تصعد أزمتها وتفاجئ نزار الفارس بإثبات يدينه

رانيا يوسف تصعد أزمتها وتفاجئ نزار الفارس بإثبات يدينه

شاهد: نقابة الممثلين المصرية تتدخل لمنع ممثل من الانتحار

شاهد: نقابة الممثلين المصرية تتدخل لمنع ممثل من الانتحار

أغنية لسعد لمجرد تقترب من المليار مشاهدة.. ما هي ؟

أغنية لسعد لمجرد تقترب من المليار مشاهدة.. ما هي ؟

طبيبة تصدم جمهور حورية فرغلي بالتطور الأخير في عمليتها

طبيبة تصدم جمهور حورية فرغلي بالتطور الأخير في عمليتها

عربي

الصين تمد مصر والجامعة العربية بشحنة من لقاحات فيروس (كورونا)

الصين تمد مصر والجامعة العربية بشحنة من لقاحات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام منخفضة بعدد وفيات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام منخفضة بعدد وفيات فيروس (كورونا)

فيديو.. المغرب: انتشال 28 جثة بحادثة غرق داخل مصنع للنسيح بمدينة طنجة

فيديو.. المغرب: انتشال 28 جثة بحادثة غرق داخل مصنع للنسيح بمدينة طنجة

وفاة الوزير اللبناني جان عبيد بفيروس (كورونا)

وفاة الوزير اللبناني جان عبيد بفيروس (كورونا)