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غانتس يُوجّه تهديدًا للبنانيين حال اندلعت حرب على جبهة الشمال

غانتس يُوجّه تهديدًا للبنانيين حال اندلعت حرب على جبهة الشمال
رام الله - دنيا الوطن
هدد زير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، لبنان "بدفع ثمن باهظ" إذا اندلعت معركة على الجبهة الشمالية الإسرائيلية.

ووفق القناة السابعة الإسرائيلية، فقد قال غانتس في كلمة مسجلة خلال المراسم السنوية لإحياء الذكرى 24 لـ "كارثة المروحيات" التي وقعت عام 1997: "إذا فُتحت جبهة في الشمال، فإن لبنان سيدفع ثمنًا باهظًا في ظل الأسلحة المنتشرة في التجمعات المدنية". 

وأضاف: "نحن لا نتردد في إلحاق الضرر بالتموضع الإيراني قرب حدودنا، حسن نصرالله، يدرك جيدًا أن قراره ببناء مخابئ للذخيرة والصواريخ، يعرضه ويعرض المواطنين اللبنانيين للخطر"، متابعًا: "على الحكومة اللبنانية، أن تعلم ذلك، وتتحمل المسؤولية". 

وأكد غانتس، أن "إسرائيل تعمل باستمرار لمنع تموضع إيران بالقرب من حدودها"، محذرًا (حزب الله) اللبناني من أن إسرائيل ستفعل كل ما بوسعها لمنع لبنان من أن يصبح "دولة إرهاب".

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