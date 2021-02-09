وفد لجنة الانتخابات يتوجه اليوم إلى قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم اللجنة المركزية للانتخابات، فريد طعم الله، اليوم الثلاثاء: إنّ وفدًا من اللجنة، مكون من المدير التنفيذي، هشام كحيل، ونائبه أشرف الشعيبي، وآخرين، سيتوجه خلال ساعات اليوم إلى قطاع غزة.



وأوضح طعم الله، في تصريحات للإذاعة الرسمية، أنّ الوفد سيعقد لقاءً مع جميع الفصائل الفلسطينية، وسيطلعهم خلاله على شروط التسجيل وآلية العمل، مؤكدًا أن اللجنة تعتبر "الفصائل شريكاً في العمل" مضيفًا: "لقاءاتنا مع الفصائل هي اجتماعات فنية، ونأمل منها تشجيع المواطنين على التسجيل".



وأضاف: "يوم غدٍ الأربعاء، سنقوم بجولة على مراكز تسجيل المواطنين في مكاتب محافظات غزة" مشيرًا إلى أن اللجنة تفتح "نحو 80 مركزاً فقط للتسجيل، وتعتمد بالأساس على التسجيل عبر الإنترنت، لكن هذه المراكز فقط لتسهيل عمل التسجيل الإلكتروني" موضحًا، أنّ اللجنة دربت طواقمها الجديدة للعمل على إنجاح العلمية الانتخابية في الضفة الغربية، وقطاع غزة على حدٍ سواء.