وزير الخارجية الأمريكي يمتنع عن تأييد اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

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رام الله - دنيا الوطن

امتنع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن تأييد اعتراف إدارة ترامب، بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة، مشيراً بدلاً من ذلك إلى أهمية المنطقة لأمن إسرائيل.



وقال بلينكن لشبكة (سي.إن.إن): "من الناحية العملية، أعتقد أن السيطرة على الجولان في هذا الوضع، تظل لها أهمية حقيقية لأمن إسرائيل، الأسئلة القانونية شيء آخر، وبمرور الوقت إذا تغير الوضع في سوريا، فهذا شيء نبحثه، لكننا لسنا قريبين من ذلك بأي حال".



وأضاف: أن حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، علاوة على وجود الفصائل المسلحة المدعومة من إيران تشكل "تهديداً أمنياً كبيراً" لإسرائيل.



وسبق، أن قال مستشارون لبايدن: إنه "لن يسحب اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على الجولان".



وأكد بلينكن أيضاً التزام إدارة بايدن بالإبقاء على السفارة الأمريكية في القدس، بعد أن اعترفت إدارة ترامب بالمدينة عاصمة لإسرائيل، في تراجع عن السياسة الأمريكية السابقة.