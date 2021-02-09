شاهد: بدء مغادرة المسافرين عبر (معبر رفح البري)

رام الله - دنيا الوطنبدأت، منذ صباح اليوم الثلاثاء، مغادرة حافلات المسافرين في اتجاه المغادرة عبر (معبر رفح البري)، في اليوم الأول من فتحه لعبور العالقين في الاتجاهين.وأفادت وزارة الداخلية، أن طواقم الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية بغزة، وبمساندة باقي الأجهزة والإدارات في الوزارة، تعمل على تجهيز وتنظيم حافلات المسافرين، تمهيداً لمغادرتهم.وعلى الجانب الآخر، أتمت الأجهزة المختصة بوزارتي الداخلية والصحة، ترتيباتها لاستقبال أعداد العالقين، وفق إجراءات واحتياطات السلامة والوقاية من فيروس (كورونا).