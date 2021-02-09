شؤون فلسطينية

زوراق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين في بحر غزة

زوراق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين في بحر غزة
رام الله - دنيا الوطن
هاجمت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مراكب الصيادين، قبالة بحر مدينة غزة بالرصاص، وبخراطيم المياه، وأوقعت بها أضراراً جسيمة.

وأفادت مصادر محلية، بقيام زوارق الاحتلال الحربية، باستهداف مراكب الصيادين، على بعد ستة أميال قبالة ميناء الصيادين غرب مدينة غزة، ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة في ثلاثة مراكب على الأقل.

كما أطلقت زوارق بحرية الاحتلال، نيران مدافعها الرشاشة صوب مراكب الصيادين الأخرى، وفتحت عليها خراطيم المياه، وحاولت إغراقها بمياه البحر.

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شؤون فلسطينية

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