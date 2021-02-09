اللحام: تقلص الفجوة بالبرامج السياسية بين فتح وحماس يسهل الشراكة والتقارب بينهما





رام الله - دنيا الوطنرأى الكاتب الصحفي الفلسطيني، محمد اللحام، أن الفجوة في البرامج السياسية بين حركتي فتح وحماس، تقلصت، وتكاد تختفي عما كان في عام 2006، وهو ما يسهل من عملية التقارب.وأضاف، إن كل المؤشرات تشير إلى إقدام حركة (فتح) على خوض الانتخابات القادمة، لافتًا إلى أن الشارع الفلسطيني متقبل لفكرة إجراء الانتخابات، وسط تطلعات جارفة خاصة بين أبناء قطاع غزة؛ للمشاركة في تلك الانتخابات، بحسب قناة (الغد) الإخبارية.وأشار اللحام إلى أن هناك تباينات داخل حركتي فتح وحماس، لافتاً إلى أن المجلس التشريعي القادم، يمكنه أن يلغي التكليف القانوني للمحكمة الدستورية، وأن يعيد الصياغات، وفقاً للأغلبية بداخله.بدأت الفصائل الفلسطينية، حوارها في القاهرة، ما هي القضايا المطروحة على جدول أعمال الاجتماعات؟ وما هي الخلافات التي يتعين البحث عن حل لها؟ وهل تتوفر الإرادة لجعل هذا الحوار منطلقاً لحملة انتخابية تسفر عن نتائج مقبولة للجميع؟