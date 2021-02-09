توغل محدود لآليات الاحتلال شمالي بيت لاهيا

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رام الله - دنيا الوطن

توغلت صباح اليوم الثلاثاء، عدة آليات للاحتلال الإسرائيلي، شمالي غربي بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.



وأفادت مصادر محلية، بتوغل جرافات إنطلاقًا من بوابة قاعدة (زيكيم) خارج السياج الأمني شمالي غربي بلدة بيت لاهيا، وشرعت بأعمال تجريف بالمكان.



وأوضح، أن التوغل، رافقه تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء المنطقة.