الصحة بغزة تدعو الراغبين بتلقي لقاح (كورونا) للتسجيل عبر تطبيق الوزارة
غزة - دنيا الوطن
دعت وزارة الصحة في قطاع غزة، المواطنين للإسراع في التسجيل عبر تطبيق (صحتي) للراغبين في تلقي لقاح (كورونا).
وقالت الصحة بغزة في تصريح مقتضب: للراغبين بتلقي اللقاح، يمكن لهم التسجيل عبر تطبيق (صحتي)، من خلال موقع الوزارة الإلكتروني أو متجر الهواتف الذكية.
وأضافت: "ولمزيد من الاستفسار، يرجى الاتصال على الرقم المجاني لوزارة الصحة (103)".
دعت وزارة الصحة في قطاع غزة، المواطنين للإسراع في التسجيل عبر تطبيق (صحتي) للراغبين في تلقي لقاح (كورونا).
وقالت الصحة بغزة في تصريح مقتضب: للراغبين بتلقي اللقاح، يمكن لهم التسجيل عبر تطبيق (صحتي)، من خلال موقع الوزارة الإلكتروني أو متجر الهواتف الذكية.
وأضافت: "ولمزيد من الاستفسار، يرجى الاتصال على الرقم المجاني لوزارة الصحة (103)".
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