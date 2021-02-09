الصحة بغزة تدعو الراغبين بتلقي لقاح (كورونا) للتسجيل عبر تطبيق الوزارة

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غزة - دنيا الوطن

دعت وزارة الصحة في قطاع غزة، المواطنين للإسراع في التسجيل عبر تطبيق (صحتي) للراغبين في تلقي لقاح (كورونا).



وقالت الصحة بغزة في تصريح مقتضب: للراغبين بتلقي اللقاح، يمكن لهم التسجيل عبر تطبيق (صحتي)، من خلال موقع الوزارة الإلكتروني أو متجر الهواتف الذكية.



وأضافت: "ولمزيد من الاستفسار، يرجى الاتصال على الرقم المجاني لوزارة الصحة (103)".