درجات الحرارة في فلسطين ترتفع إلى العشرينيات

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رام الله - دنيا الوطن

تسود أجواء مائلة للبرودة في الصباح، ثم ترتفع درجات الحرارة خلال ساعات النهار؛ لتكون عشرينية في معظم المناطق، وتصبح الأجواء معتدلة إلى دافئة نسبياً، خصوصاً في المناطق السهلية والساحلية، وشديدة الدفء في الأغوار والبحر الميت.



وفي ساعات الليل، تسود أجواء مائلة للبرودة قليلاً، مع درجات حرارة، تبقى مرتفعة بشكل ملموس عن معدلاتها السنوية.