قيادي فلسطيني يعلق على قرار إعادة فتح معبر رفح بدءاً من الثلاثاء





وقال عبر صفحته على (فيسبوك): إن "إعلان مصر الشقيقة مشكورة، عن فتح معبر رفح حتى إشعار آخر مصحوباً بإجراءات جديدة لتخفيف معاناة الناس، مؤشر إيجابي والذي تسير عليه جلسات الحوار".





وأضاف العوض: بأن القرار "خطوة تشجع أطراف الانقسام على المضي قدماً نحو نهايته المنتظرة".



وشدد على أن "أنها خطوة هامة تؤكد أنه بالقدر الذي يزول فيه الانقسام تزول آثاره وخطوة فتح المعبر خير دليل".





وأعلنت سفارة دولة فلسطين في مصر، بأن السلطات المصرية، أبلغتها باستئناف فتح (معبر رفح البري) لعبور المسافرين الفلسطينيين في كلا الاتجاهين، اعتباراً من غد الثلاثاء الموافق التاسع من شهر شباط/ فبراير.

وأوضحت سفارة فلسطين بمصر، عبر حسابها على (فيسبوك)، بأن هذه الإجراءات، تأتي نتاج مباحثات واتصالات ثنائية حثيثة بين القيادتين المصرية والفلسطينية، لتسهيل سفر وعودة المواطنين الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطنعلق وليد العوض، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، اليوم الاثنين، على قرار السلطات المصرية إعادة فتح معبر رفح بدءاً من يوم الثلاثاء.