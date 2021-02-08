شؤون فلسطينية

قوات خاصة إسرائيلية تختطف شاباً من جنين أثناء وجوده بأراضي عام 48

قوات خاصة إسرائيلية تختطف شاباً من جنين أثناء وجوده بأراضي عام 48
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات خاصة إسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، شابا من مدينة جنين، أثناء تواجده داخل أراضي عام 48.

وأفاد مدير نادي الأسير في جنين، منتصر سمور، بأن قوات خاصة إسرائيلية، اعتقلت الشاب عمر علي أبو عبيد (20 عاما) عقب مداهمة مطعم يعمل به في مدينة أم الفحم داخل أراضي عام 48.

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