سلفيت: إصدار قرارات جديدة بعد ارتفاع كبير لإصابات (كورونا) بالمحافظة





وقال عبر صفحة المحافظة على (فيسبوك): إنه بناءً على تطورات الحالة الوبائية، وارتفاع أعداد الإصابات بفيروس (كورونا) في مدينة سلفيت، إلى 175 إصابة وغالبيتها ناتجة عن إقامة بيوت العزاء والتجمعات حتى أصبح الوضع كارثياً، فقد قررنا ما يلي:



1. إغلاق المتاجر يوم غد الثلاثاء الموافق 9/2/2021 ابتداءً من الساعة 12 ظهراً وحتى صبيحة يوم الأحد القادم الموافق: 14/2/2021.



2. إغلاق المقاهي والمساجد من الآن وحتى صبيحة يوم الأحد.



3. إغلاق المدارس ورياض الأطفال ابتداءً من صباح يوم غد الثلاثاء وحتى صبيحة يوم الأحد القادم، ما لم يحدث أية تطورات جديدة.



4. إغلاق البنوك وصالونات الحلاقة والتجميل .



5. يحظر إقامة بيوت العزاء والأعراس والجاهات قطعياً، بما فيها داخل المنازل وذلك ينطبق على جميع بلدات وقرى المحافظة.



6. الإبقاء على عمل المؤسسات ومقدمي الخدمات مع التأكيد على التزامها بإجراءات السلامة الوقائية.



7. التأكيد على المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية المعلنة وعدم اقامة التجمعات بمختلف اشكالها تحت طائلة المسؤولية القانونية.



رام الله - دنيا الوطنأصدر محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، في وقت متأخر من مساء اليوم الاثنين، عدة قرارات، بعد تسجيل ارتفاع بعدد إصابات فيروس (كورونا).