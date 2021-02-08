هيئة الأسرى: المعتقل الجريح نور البيطاوي من جنين بوضع صحي خطير بمشفى العفولة

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأثنين: إن الشاب نور الدين البيطاوي، الذي أصيب صباحاً برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم جنين، يقبع في قسم العناية المكثفة، بمشفى العفولة، بوضع صحي خطير.



ولفتت الهيئة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أن الأسير البيطاوي، تعرض لإصابة بالبطن، وأنه تحت أجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة التخدير.



وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت الشاب البيطاوي، بعد أن أطلقت الرصاص الحي باتجاهه، كما اعتقلت شابين، عقب دهم منزلي ذويهما في مخيم جنين.