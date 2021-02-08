الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة في ضواحي القدس



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وخلال النشاط الشرطي المستمر للشرطة القضائية لملاحقة الفارين من وجه العدالة تمكنت من القبض على ستة أشخاص مطلوبين للعدالة صادر بحق أحدهم حكم غيابي بالحبس ثلاث سنوات بتهمة النصب والاحتيال وخمسة أشخاص صادر بحقهم 12 أمر حبس لعدم دفع الدين بلغت قيمته 340 ألف شيكل.



وأضافت الشرطة أنه تم التحفظ على المقبوض عليهم لحين إحالتهم لجهة الاختصاص لمتابعة الإجراءات اللازمة بحقهم أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة على ستة مطلوبين للعدالة صادر بحقهم 12 أمر حبس ومذكرات قضائية، بلغت قيمتها المالية 340 ألف شيكل.