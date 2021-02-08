سفارة فلسطين بمصر: فتح (معبر رفح البري) بدءاً من غدٍ الثلاثاء





وكان رئيس مجلس جمعية وكلاء السياحة والسفر، وسيم مشتهى، قال في منشور عبر (فيسبوك): "من قاهرة المعز بالله، نسال الله أن يكرم شعبنا الفلسطيني ببشريات الخير، ومنها الاعلان عن فتح (معبر رفح البري) في الاتجاهين غداً الثلاثاء 9 شباط/ فبراير 2021، وسيتم بإذن الله تعالى، فتحه ذهاباً وإياباً حتى إشعار آخر".

رام الله - دنيا الوطنأعلنت سفارة دولة فلسطين في مصر، بأن السلطات المصرية، أبلغتها باستئناف فتح (معبر رفح البري) لعبور المسافرين الفلسطينيين في كلا الاتجاهين، اعتباراً من غد الثلاثاء الموافق التاسع من شهر شباط/ فبراير.وأوضحت سفارة فلسطين بمصر، عبر حسابها على (فيسبوك)، بأن هذه الإجراءات، تأتي نتاج مباحثات واتصالات ثنائية حثيثة بين القيادتين المصرية والفلسطينية، لتسهيل سفر وعودة المواطنين الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة.وتقدم سفير دولة فلسطين، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير دياب اللوح، بجزيل الشكر إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأجهزة والسلطات المصرية المعنية، نظير جهودهم المخلصة والدؤوبة، فى تخفيف الأعباء على أبناء الشعب الفلسطيني، والدعم المستمر للقضية الفلسطينية العادلة.