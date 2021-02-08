بعد الانخفاض الكبير الأحد.. "الصحة" بغزة تكشف حصيلة إصابات (كورونا) ليوم الاثنين
غزة - دنيا الوطن
كشفت وزارة الصحة بغزة، حصيلة إصابات فيروس (كورونا) المستجد، ليوم الاثنين.
كشفت وزارة الصحة بغزة، حصيلة إصابات فيروس (كورونا) المستجد، ليوم الاثنين.
وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأنه تم تسجيل 74 إصابة جديدة في الدورة الثانية.
وتابعت الوزارة: بأن العدد الكلي للإصابات ليوم الاثنين، 148 إصابة، بعد فحص 1618 عينة بنسبة إصابة 9.1%.
وكانت الوزارة سجلت أمس الأحد، انخفاضاً كبيراً بعدد الإصابات، 56 إصابة فقط.
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